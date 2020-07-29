Правительство расширит санкции против иностранного бизнеса

Правительство внесло в Госдуму законопроект, позволяющий распространять экономические ограничения на юридические лица, в которых попавшие под санкции иностранные компании и граждане имеют более 25%.

Действие поправок предлагается распространить на ограничения, которые вводятся в связи с недружественными действиями Украины, пишет «Коммерсантъ».

По действующему законодательству ограничения могут быть наложены на иностранные компании и граждан других государств, на межгосударственные внешнеэкономические договоры и программы. Подконтрольные иностранцам компании в документах не упоминаются.

В случае принятия закон обяжет организации (среди них — банки, страховщики, операторы по приему платежей, НПФ, микрофинансовые организации, ломбарды, операторы связи, организаторы лотерей и азартных игр) блокировать операции с деньгами или иным имуществом физических и юридических лиц, попавших под санкции.

В то же время блокируемое лицо сможет проводить операции с деньгами или иным имуществом для получения и расходования пенсии, стипендии, пособия, социальной выплаты, а также для уплаты налогов и штрафов.