Путин собирает большое совещание по эпидситуации

Путин сегодня соберет большое совещание по санитарно-эпидемиологической обстановке. Об этом сообщил его пресс-секретарь.
«Путин сегодня будет заниматься вопросами санитарно-эпидемиологической обстановки в России, вопросами готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду, проведет большое совещание по этой тематике», — сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Как ожидается, он заслушает доклады, и сам выступит. В совещании примут участие Голикова, Мурашко, Собяннин, Попова.
По материалам «ТАСС».