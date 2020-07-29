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Путин собирает большое совещание по эпидситуации

Путин сегодня соберет большое совещание по санитарно-эпидемиологической обстановке. Об этом сообщил его пресс-секретарь.

«Путин сегодня будет заниматься вопросами санитарно-эпидемиологической обстановки в России, вопросами готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду, проведет большое совещание по этой тематике», — сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как ожидается, он заслушает доклады, и сам выступит. В совещании примут участие Голикова, Мурашко, Собяннин, Попова.

По материалам «ТАСС».

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