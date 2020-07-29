⚡ Путин проводит совещание по эпидситуации. Зима близко

Вступительное слово Путина на большом совещании по эпидемиологической ситуации. Самое главное в тезисах.

Здравоохранению уделяется много внимания, медицинские работники сыграли колоссальную роль в борьбе с коронавирусом.

В июне и июле количество заражений в России сокращается. Число в 2 раза ниже, чем в период пиковых.

Ситуация остается сложной, может качнуться в любую сторону. Расслабляться нельзя.

Обращается ко всем гражданам страны - в некоторых регионах ситуация остается сложной.

В целом по стране обстановка стабилизируется, восстанавливается деловая активность, открывается производство, открываются предприятия общественного питания.

Решения нужно принимать взвешенно, опираясь на рекомендации специалистов.

Нужно в этой ситуации наращивать мощности национальной системы здравоохранения, впереди осенне-зимний период.

Нужно заранее просчитать, учесть все эти риски. Подготовиться заблаговременно, чтобы даже в условиях повышенной нагрузки поликлиники работали стабильно, а граждане получали каественную медицинскую помощь.

Нужно подробно все эти вопросы обсудить.