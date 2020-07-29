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СКБ «Контур» купил ЗАО «Такснет»

СКБ «Контур» купил казанского оператора ЗАО «Такснет». Они были конкурентами на рынках УЦ и передачи отчетности.

Переговоры о покупке шли с 2017 г., однако состоялась сделка только сейчас.

«ТаксНет» один из немногих оставшихся независимых операторов ЭДО со своим удостоверяющим центром. Компания на рынке с 2001 года. Это сильный разработчик с большой клиентской базой и развитой филиальной и партнерской сетью.

«Так что покупка „ТаксНета“ серьезно усилит наши позиции в регионе», — отметил Сергей Домарацкий, руководитель макрорегионального центра СКБ Контур в Поволжье.

Влившись в Контур, команда «ТаксНета» будет поддерживать свои разработки и параллельно предлагать клиентам дополнительные сервисы от Контура.

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«Мы рады, что к Контуру присоединяется сплоченная и компетентная команда „ТаксНета“. Коллеги из „ТаксНета“ прошли в Татарстане путь, похожий на тот, что прошел Контур в других регионах. У нас схожий продуктовый портфель. Как и мы, они все время ищут новые возможности развивать свой бизнес. Здорово, что теперь мы будем не конкурировать, а усиливать друга друга», — добавил Александр Гощицкий, руководитель отдела M&A СКБ Контур.

Марат Гайфуллин, управляющий «ТаксНета», добавил:

«У „ТаксНета“ и Контура одинаковые взгляды на качество продуктов и требования к работе с клиентами. Конкуренция всегда была честной и открытой. Важно, что „ТаксНет“ сохраняет всю свою линейку продуктов, а объединение с Контуром позволит делать их еще качественнее и конкурентоспособнее, что положительно отразится на работе наших клиентов».

Материалы с сайта СКБ «Контур».

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