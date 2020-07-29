СКБ «Контур» купил ЗАО «Такснет»

СКБ «Контур» купил казанского оператора ЗАО «Такснет». Они были конкурентами на рынках УЦ и передачи отчетности.

Переговоры о покупке шли с 2017 г., однако состоялась сделка только сейчас.

«ТаксНет» один из немногих оставшихся независимых операторов ЭДО со своим удостоверяющим центром. Компания на рынке с 2001 года. Это сильный разработчик с большой клиентской базой и развитой филиальной и партнерской сетью.

«Так что покупка „ТаксНета“ серьезно усилит наши позиции в регионе», — отметил Сергей Домарацкий, руководитель макрорегионального центра СКБ Контур в Поволжье.

Влившись в Контур, команда «ТаксНета» будет поддерживать свои разработки и параллельно предлагать клиентам дополнительные сервисы от Контура.