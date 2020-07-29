Росстат утвердил новые формы статотчетности по наблюдению за финансами

kotobormot да уж, каждому бы из нас таких друзей. Как по мне , так это ... Губернатор объяснил, почему он не может снизить себе зарплату

Тишина что-то мне тут информацию на днях загнули, что бланки трудов... Две трети россиян против электронных трудовых книжек