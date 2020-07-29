Росстат утвердил новые формы статотчетности по наблюдению за финансами

Росстат утвердил несколько форм для статистического наблюдения за ценами и финансами.
В приказе от 21.07.2020 № 400, в частности, есть следующие формы:
- 1-РЦ «Сведения о структуре отпускной цены на отдельные виды товаров» (годовая);
- 2-РЦ «Сведения о составе розничной цены и затратах организаций розничной торговли по продаже отдельных видов товаров» (годовая);
- 1-СОНКО «Сведения о деятельности социально ориентированной некоммерческой организации» (годовая);
- П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации» (месячная);
- 2-цены приобретения «Сведения о ценах приобретения отдельных видов товаров».
- 1-цены производителей «Сведения о ценах производителей промышленных товаров (услуг)» (месячная)
- П-6 «Сведения о финансовых вложениях и обязательствах» (квартальная)
Годовые формы начинают действовать начиная с отчета за 2020 год, а квартальные и месячные - начиная с отчетов за соответствующий период 2021 года.