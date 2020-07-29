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Росстат утвердил новые формы статотчетности по наблюдению за финансами

Росстат утвердил несколько форм для статистического наблюдения за ценами и финансами.

В приказе от 21.07.2020 № 400, в частности, есть следующие формы:

  • 1-РЦ «Сведения о структуре отпускной цены на отдельные виды товаров» (годовая);
  • 2-РЦ «Сведения о составе розничной цены и затратах организаций розничной торговли по продаже отдельных видов товаров» (годовая);
  • 1-СОНКО «Сведения о деятельности социально ориентированной некоммерческой организации» (годовая);
  • П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации» (месячная);
  • 2-цены приобретения «Сведения о ценах приобретения отдельных видов товаров».
  • 1-цены производителей «Сведения о ценах производителей промышленных товаров (услуг)» (месячная)
  • П-6 «Сведения о финансовых вложениях и обязательствах» (квартальная)

Годовые формы начинают действовать начиная с отчета за 2020 год, а квартальные и месячные - начиная с отчетов за соответствующий период 2021 года.

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