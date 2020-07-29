Не забудьте сдать расчет по страховым взносам

30 июля — последний день представления работодателями расчетов по страховым взносам за полугодие 2020 года, напомнила ФНС на своем сайте

Несвоевременное представление такого расчета является основанием для приостановления операций по банковским счетам плательщика в течение 10 дней по истечении установленного срока. За непредставление расчетов вовремя предусмотрен штраф.

ФНС напоминает, что бизнес и некоммерческие организации, пострадавшие от распространения COVID-19, представляют указанный расчет с нулевыми начислениями страховых взносов за апрель, май, июнь. По всем видам социального страхования за этот период установлен тариф в размере 0 %.