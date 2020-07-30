Правительство выделяет дополнительные 18,4 млрд на детские выплаты

Мишустин подписал распоряжение о выделении на детские выплаты 18,4 млрд рублей. Речь идет о выплатах для нуждающихся семей с детьми от 3 до 7 лет.

Средства должны получить не менее 718 тыс. детей в семьях, среднедушевой доход в которых составляет менее одного прожиточного минимума. Минтруд должен не позднее 30-ти дней со дня вступления распоряжения в силу заключить соглашения с регионами о предоставлении таких субсидий.

Ведомство доложит об использовании средств до 1 февраля 2021 года.

Распоряжение прикреплено во вложении.

По материалам «Коммерсантъ».