Банки отклонили 2/3 заявок на потребкредиты от зарплатных клиентов

Банки в разгар коронавирусного кризиса всё чаще отказывают в потребкредитах даже зарплатным клиентам, которые считаются самыми надежными. Исследование было проведено Национальнымо бюро кредитных историй (НБКИ).

В июне нынешнего года положительное решение принималось только в одном из трех случаев, что стало минимальным значением с начала пандемии, пишут «Известия». Хотя именно зарплатники обеспечили в июне прирост заявок на 21% по сравнению с началом кризиса. В марте банки одобряли почти половину заявок от клиентов этой категории.

По данным 4 тыс. кредиторов, передающих информацию в НБКИ, количество заявок на потребкредиты от их зарплатных клиентов выросло в июне на 21% по сравнению с мартовскими значениями. Это единственный показатель спроса на розничные кредиты, продемонстрировавший рост за три месяца в условиях продолжающихся ограничительных мероприятий в связи с распространением коронавируса, отмечается в исследовании.