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Банки отклонили 2/3 заявок на потребкредиты от зарплатных клиентов

Банки в разгар коронавирусного кризиса всё чаще отказывают в потребкредитах даже зарплатным клиентам, которые считаются самыми надежными. Исследование было проведено Национальнымо бюро кредитных историй (НБКИ).

В июне нынешнего года положительное решение принималось только в одном из трех случаев, что стало минимальным значением с начала пандемии, пишут «Известия». Хотя именно зарплатники обеспечили в июне прирост заявок на 21% по сравнению с началом кризиса. В марте банки одобряли почти половину заявок от клиентов этой категории.

По данным 4 тыс. кредиторов, передающих информацию в НБКИ, количество заявок на потребкредиты от их зарплатных клиентов выросло в июне на 21% по сравнению с мартовскими значениями. Это единственный показатель спроса на розничные кредиты, продемонстрировавший рост за три месяца в условиях продолжающихся ограничительных мероприятий в связи с распространением коронавируса, отмечается в исследовании.

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Однако на фоне роста заявок от зарплатных клиентов банки последовательно сокращали долю одобрений. Если в марте было принято 44,8% положительных решений, то в апреле — 39,7%, в мае — 38,3%, а в июне — 36,1%. И хотя в целом по рынку этот показатель в июне был еще ниже (28,9%), снижение доли одобрения именно по зарплатникам говорит о максимальном ужесточении политики банков по выдаче кредитов. Об этом может свидетельствовать и то, что существенно снизилась доля онлайн-заявок от таких клиентов — с 10% в марте до 2% в июне, то есть банки могли затребовать большее количество подтверждающих документов от заемщиков.

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