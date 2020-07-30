Клерк.Ру
Бухгалтерия и учет
Банки
Директору
Налоги, взносы, пошлины и платежи
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Интересное исследование по безналичным расчетам в период пандемии

Во время пандемии россияне стали использовать гораздо меньше наличных денег. Вопреки тому, что летом, как правило, использование наличных денег возрастает.

Согласно исследованию SberIndex.ru, доля безналичных расчетов при оплате товаров и услуг во II кв. 2020 г. выросла по сравнению с I кв. и достигла 53,4%. Это на 5,4 процентных пункта выше значения 2019 г. Такая ситуация в значительной степени объясняется изменением потребительских привычек, но есть и риск роста «серого» наличного оборота (из данных Банка России известно, что объем наличных в обращении во II кв. вырос более чем на триллион рублей). 

Пик безналичных расчетов за товары и услуги пришелся на 4–10 мая и достиг 57,3%, а в июне их доля снова стала снижаться. 

Платить по картам стали больше в сегменте «Магазины у дома». Во II кв. доля безнала здесь достигла 52,3%, хотя в I кв. составляла 46%, а год назад — 40%. На 12 процентных пунктов доля выросла и в супермаркетах.

ВТБ
📌 Реклама
Расчетный счет для бизнеса. Новый пакет услуг «На старте»
Выездной сервис. Открытие расчетного счета и 12 месяцев обслуживания - 0 руб.
Узнать больше

Поскольку традиционные магазины были закрыты, резко увеличился безналичный оборот в категории «Одежда» (здесь часто покупали на онлайн-площадках). По итогам II кв. доля безнала здесь составила 77,5%, а в апреле — 86,2%. Более 70% расходов на бытовую технику были оплачены по картам. 

Средний чек безналичных покупок резко вырос в апреле, но затем постепенно снижался — потребительская активность росла, и люди чаще покупали понемногу и в разных местах.  При этом в апреле-июне 8% розничного товарооборота могло уйти в «серую» зону, отмечается в исследовании.

В Карелии, Мурманской области и Республике Коми доля покупок без использования наличных превысила 62%. Далее следуют Архангельская область, Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Чукотский автономный округ. Тюменская и Новгородская области. Здесь доля безналичных платежей колеблется между 58-60%. Один из крупнейших регионов страны — Санкт-Петербург и Ленинградская область — впервые вошел в топ-10. Здесь по картам совершили 59% покупок. В Республике Хакасия прирост составил 10,3 п.п. по сравнению со II кв. 2019 г. В среднем по стране проникновение безналичных платежей увеличилось на 5,4 п.п.

📌 Реклама
Отключить

Среди 10 самых «безналичных» городов не оказалось ни одного с долей ниже 60%. На первых местах традиционно находятся Петрозаводск (64,4%), Сыктывкар (64,4%) и Северодвинск (64%). Им в затылок дышат Апатиты, Березники, Мурманск, Архангельск, Тобольск, Северск, Якутск, Ухта и Великий Новгород — все они показали долю безналичных платежей за товары и услуги выше 60%. 

В лидерах по изменению доли безналичного торгового оборота Московская область оказалась представлена сразу четырьмя городами, но и в других регионах страны она выросла. 

Из данных Банка России известно, что в течение II кв. 2020 г. существенно увеличился объем наличных средств в системе. За I полугодие 2020 г. — на 1,69 трлн руб., а за апрель-июнь — почти на 1,2 трлн руб. По оценкам Центра макроэкономических исследований Сбербанка, такой тренд наблюдался во всех ключевых регионах (Китае, США, еврозоне).

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама
Отключить