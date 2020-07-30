Интересное исследование по безналичным расчетам в период пандемии

Поскольку традиционные магазины были закрыты, резко увеличился безналичный оборот в категории «Одежда» (здесь часто покупали на онлайн-площадках). По итогам II кв. доля безнала здесь составила 77,5%, а в апреле — 86,2%. Более 70% расходов на бытовую технику были оплачены по картам.

Средний чек безналичных покупок резко вырос в апреле, но затем постепенно снижался — потребительская активность росла, и люди чаще покупали понемногу и в разных местах. При этом в апреле-июне 8% розничного товарооборота могло уйти в «серую» зону, отмечается в исследовании.

В Карелии, Мурманской области и Республике Коми доля покупок без использования наличных превысила 62%. Далее следуют Архангельская область, Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Чукотский автономный округ. Тюменская и Новгородская области. Здесь доля безналичных платежей колеблется между 58-60%. Один из крупнейших регионов страны — Санкт-Петербург и Ленинградская область — впервые вошел в топ-10. Здесь по картам совершили 59% покупок. В Республике Хакасия прирост составил 10,3 п.п. по сравнению со II кв. 2019 г. В среднем по стране проникновение безналичных платежей увеличилось на 5,4 п.п.

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Среди 10 самых «безналичных» городов не оказалось ни одного с долей ниже 60%. На первых местах традиционно находятся Петрозаводск (64,4%), Сыктывкар (64,4%) и Северодвинск (64%). Им в затылок дышат Апатиты, Березники, Мурманск, Архангельск, Тобольск, Северск, Якутск, Ухта и Великий Новгород — все они показали долю безналичных платежей за товары и услуги выше 60%.

В лидерах по изменению доли безналичного торгового оборота Московская область оказалась представлена сразу четырьмя городами, но и в других регионах страны она выросла.

Из данных Банка России известно, что в течение II кв. 2020 г. существенно увеличился объем наличных средств в системе. За I полугодие 2020 г. — на 1,69 трлн руб., а за апрель-июнь — почти на 1,2 трлн руб. По оценкам Центра макроэкономических исследований Сбербанка, такой тренд наблюдался во всех ключевых регионах (Китае, США, еврозоне).