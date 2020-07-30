Интересное исследование по безналичным расчетам в период пандемии
Во время пандемии россияне стали использовать гораздо меньше наличных денег. Вопреки тому, что летом, как правило, использование наличных денег возрастает.
Согласно исследованию SberIndex.ru, доля безналичных расчетов при оплате товаров и услуг во II кв. 2020 г. выросла по сравнению с I кв. и достигла 53,4%. Это на 5,4 процентных пункта выше значения 2019 г. Такая ситуация в значительной степени объясняется изменением потребительских привычек, но есть и риск роста «серого» наличного оборота (из данных Банка России известно, что объем наличных в обращении во II кв. вырос более чем на триллион рублей).
Пик безналичных расчетов за товары и услуги пришелся на 4–10 мая и достиг 57,3%, а в июне их доля снова стала снижаться.
Платить по картам стали больше в сегменте «Магазины у дома». Во II кв. доля безнала здесь достигла 52,3%, хотя в I кв. составляла 46%, а год назад — 40%. На 12 процентных пунктов доля выросла и в супермаркетах.