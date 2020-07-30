Маркировка питьевой воды может стать обязательной во II квартале 2021 года

Минпромторг рассчитывает на старт обязательной маркировки бутилированной воды в России во втором квартале 2021 года,
«Я очень рассчитываю, что это будет во втором квартале следующего года. Но нужно качественно завершить пилот», — сообщил в интервью ТАСС министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.
Эксперимент по введению обязательной маркировки питьевой воды начался 1 апреля 2020 г. и продлится до 1 марта 2021 г.
Маркировке будут подлежать воды, включая природные или искусственные минеральные, газированные, без добавления сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ.