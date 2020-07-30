Для получения субсидий на оплату ЖКХ не нужно будет собирать справки

Правительство освободит граждан от необходимости получения справок об отсутствии задолженности для получения субсидии на оплату ЖКХ. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Правительство упростит условия получения субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг», — цитирует главу Кабмина ТАСС. По его словам, с начала следующего года людям не нужно будет получать справку об отсутствии задолженности по платежам, доказывающую их право на субсидию.

Он уточнил, что правительством подготовлено соответствующее постановление. Всю необходимую информацию будет собирать уполномоченный орган, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем.