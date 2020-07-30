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Росстат объяснил, как указывать стимулирующие выплаты медикам в отчетности

Росстат в письме от 08.07.2020 № 1540/ОГ объяснил, как в статистической отчетности показывать выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам из-за коронавируса.

Статистическое ведомство считает, что эти выплаты должны включаться в фонд начисленной заработной платы работникам.

При заполнении форм федеральных статистических наблюдений по статистике труда применяется единый унифицированный подход отражения сумм начисленной заработной платы, который соответствует международным рекомендациям по статистике труда и системе национальных счетов (СНС-2008), а также международным стандартам в области статистики труда, принятым Международными конференциями статистиков труда (МКСТ).

В СНС-2008 (п. 7.44 подпункт a) указано, что к заработной плате в денежной форме относятся выплаты за работу в особо тяжелых условиях или вдали от дома, а подпункт d относит к заработной плате вознаграждения в рамках программ материального стимулирования.

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Таким образом, согласно международным рекомендациям стимулирующие доплаты отнесены к элементам «прямой заработной платы».

Согласно п. 83.1 Указаний по заполнению форм федерального статистического наблюдения №№ П-1, П-2, П-3, П-4, П-5(м), утвержденных приказом Росстата от 27 ноября 2019 г. № 711, в фонд заработной платы включаются начисленные организациями суммы оплаты труда в денежной и неденежной формах за отработанное и неотработанное время, компенсационные выплаты, связанные с условиями труда и режимом работы, доплаты и надбавки, премии, единовременные поощрительные выплаты, а также оплата питания и проживания, имеющая систематический характер.

Кроме того, согласно п. п. 84.1.9 и 84.1.10 Указаний в фонде заработной платы работников, в частности, учитываются доплаты и надбавки к тарифным ставкам (должностным окладам) за сложность, напряженность, специальный режим работы, а также повышенная оплата труда на работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда.

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