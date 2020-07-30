Росстат объяснил, как указывать стимулирующие выплаты медикам в отчетности

Росстат в письме от 08.07.2020 № 1540/ОГ объяснил, как в статистической отчетности показывать выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам из-за коронавируса.

Статистическое ведомство считает, что эти выплаты должны включаться в фонд начисленной заработной платы работникам.

При заполнении форм федеральных статистических наблюдений по статистике труда применяется единый унифицированный подход отражения сумм начисленной заработной платы, который соответствует международным рекомендациям по статистике труда и системе национальных счетов (СНС-2008), а также международным стандартам в области статистики труда, принятым Международными конференциями статистиков труда (МКСТ).

В СНС-2008 (п. 7.44 подпункт a) указано, что к заработной плате в денежной форме относятся выплаты за работу в особо тяжелых условиях или вдали от дома, а подпункт d относит к заработной плате вознаграждения в рамках программ материального стимулирования.