Более 37 тысяч пассажиров без масок оштрафовали в столице с 12 мая

В Москве с 12 мая оштрафовали более 37 тысяч пассажиров общественного транспорта за отсутствие масок.
«Рейды в общественном транспорте проходят с момента введения масочно-перчаточного режима. Всего с 12 мая по 29 июля в общественном транспорте было оштрафовано более 37 тыс. пассажиров за отсутствие масок и перчаток», — сообщила сегодня пресс-служба ГКУ «Организатор перевозок».
Как сообщает руководитель учреждения Владислав Султанов, за последнюю неделю усилено информирование пассадиров о важности ношения масок и перчаток.
«В подвижном составе увеличена частота аудиосообщений, размещено более 7 тыс. плакатов и стикеров о важности ношения масок и перчаток. Мы рады, что пассажиры ответственно относятся к своему здоровью и здоровью окружающих и надевают маски и перчатки чаще, чем раньше», — сказал он.
Проверки проводятся выборочно как в вестибюлях, так и в вагонах метро. А также во всем наземном транспорте.
По материалам «Интерфакс».