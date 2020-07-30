Ситуация в Москве с коронавирусом находится на минимальном уровне. Так сказал Собянин

Столичный градоначальник рассказал о ситуации с коронавирусом в городе. Также он рассказал о количестве резервных коек для работы с коронавирусом.

По его словам, ситуация стабильная, пик пройден. В данный момент достигнут минимум, ниже которого скорее всего не опустимся.

«Ситуация с коронавирусом в Москве стабильная, пик пройден, находимся на минимальном уровне, ниже которого опускаться вряд ли будем» — сказал Собянин.

Мэр уточнил, что порядка 6,5 тысячи больничных коек остаются развернутыми для пациентов с COVID-19.

«Что касается стационарных больниц, которые находятся в режиме работы с ковидом, осталось 6,5 тысяч коек. Напомню, что на пике у нас было 23 тысячи коек. Это означает, что подавляющее число больниц переведены или находятся в процессе перехода в работу в обычном режиме», — отметил Собянин.

Правда, мэр выразил сомнения на счет проведения дня города в этом году.

По материалам «Москва24».