При переходе с УСН медицинской организации надо заранее подать документы на нулевую ставку налога на прибыль

Медицинские организации, переходящие с УСН на ОСНО и желающие применять ставку 0% по налогу на прибыль в следующем году, могут подать необходимые для этого документы еще во время применения упрощенки.

Пунктом 5 статьи 284.1 НК РФ установлено, что организации, изъявившие желание применять налоговую ставку 0 процентов, не позднее чем за один месяц до начала налогового периода, начиная с которого применяется налоговая ставка 0 процентов, подают в налоговый орган по месту своего нахождения заявление, копии лицензии (лицензий) на осуществление медицинской деятельности.

Такие разъяснения приводятся в письме Минфина от 20 июля 2020 г. № 03-03-06/1/62966.

Таким образом, медицинская организация, которая переходит с 1 января 2021 года с УСН на ОСНО, должна подать документы не позднее 30 ноября 2020 года.