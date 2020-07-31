Клерк.Ру
Бухгалтерия и учет
Банки
Директору
Налоги, взносы, пошлины и платежи
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

На случай второй волны коронавируса готовят «план Б»

Минпромторг готовит «план Б» на случай второй волны коронавируса, который позволит избежать массового закрытия предприятий.

Об этом заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в ходе онлайн-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня».

«Мы сейчас с Роспотребнадзором прорабатываем так называемый „план Б“ на случай проблемы, если она вдруг появится осенью, чтобы не принимать решения самые жесткие, самые крайние по закрытию всего и вся, а выработать такие механизмы и такие решения, которые позволят и работать отраслям потребительского рынка, и при этом соблюдать все необходимые требования с точки зрения санитарно-эпидемиологической безопасности», — сказал Евтухов.

Также он отметил, что удалось избежать массовых банкротство предприятий.

📌 Реклама
Отключить

«Хотя, конечно, мы видим, что мы теряем часть общепита, есть рестораны, которые закрываются. Но общепит был закрыт дольше всех и пострадал сильнее всего. У многих выручка упала более чем на 70-80%, и даже онлайн-формат здесь, к сожалению, не помог», — указал замминистра.

Еще он рассказал о восстановлении легкой промышленности и мебельного производства.

«Мы очень рассчитываем на то, что, если не произойдет осенью очередных всплесков пандемии и не будет принято жестких решений, то по многим отраслям ситуация будет довольно стабильная», — заключил Евтухов.

По материалам «ПРАЙМ».

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама
Отключить