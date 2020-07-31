Путин поручил проработать не учтенные в Конституции поправки и внести их в другие нормативные акты

Владимир Путин поручил правительству учесть все полезные предложения, поступившие при подготовке поправок в Конституцию, но не вошедшие в её новый вариант. Такое поручение, в числе прочих, опубликовано на сайте Кремля.

Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, сенатор Андрей Клиша, депутат Павел Крашенинников и специалист по конституционному праву, академик РАН Талия Хабриева.

Ранее Путин заявлял, что предложения, поступившие от людей, которые не были учтены в Конституции, но представляют ценность для общества, должны быть реализованы либо в законах, либо в подзаконных актах.

Среди других поручений значатся вопросы оптимизации получения иностранцами российского гражданства.