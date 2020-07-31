Выход из ООО с 10 августа будет осуществляться по-новому

Путин подписал поправки в закон об обществах с ограниченной ответственностью в части изменения процедуры выхода участника.

Федеральный закон №252-ФЗ прикреплен во вложении, вступает в силу через 10 дней с момента официального опубликования, то есть, считая с сегодняшнего дня — с 10 августа.

Процедура изменится следующим образом:

Желающий выйти из ООО участник идет к нотариусу, нотариус удостоверяет заявление о выходе.

В течение 2 дней нотариус подает документы на регистрацию выхода участника в ЕГРЮЛ, в электронном виде с ЭЦП. И в течение одного дня направляет по юридиескому адресу ООО заявление о выходе участника.

Доля участника переходит к обществу после внесения изменений в ЕГРЮЛ. При этом, уставом должен быть разрешен выход из общества.

Соответственно, действительная стоимость доли выплачивается вышедшему в день, предшествующий переходу доли к обществу.

В уставе можно указать поименно участников, которым разрешен выход. Также выход из ООО может быть в уставе обусловлен наступлением определенных событий или обстоятельств.

Интересный момент. Нотариальное удостоверение заявления о выходе, подача документов в налоговую, и уведомление ООО о выходе участника нотариус обязан сделать в рамках одного нотариального действия. Сколько ж оно стоить будет?

Еще один момент интересен тем, что такой порядок выхода не распространяется на ООО, являющиеся кредитными организациями.

Кстати, заодно внесены изменения в ст. 94 ГК, о моменте перехода доли к ООО.