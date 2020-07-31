Подписан закон о многодневном голосовании

Президент Владимир Путин подписал закон с поправками в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», сообщает «Парламентская газета».

С 2021 года Центральная избирательная комиссия сможет принимать решение о проведении выборов (включая повторное голосование, повторные выборы) и референдумов в течение трёх дней. Подсчёт голосов при таком формате волеизъявления будет начинаться сразу после закрытия участков в последний день голосования.

Кроме того, будет возможно голосование избирателей, участников референдума вне помещения для голосования на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования (на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах).

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Формат голосования на придомовых территориях сохранится при многодневных выборах. Кроме того, досрочное голосование и голосование по открепительным удостоверениям в случае проведения выборов или референдума в течение нескольких дней организовывать не будут.

Закон также уточняет требования к наблюдателям. Устанавливается, что на региональных и местных выборах и референдумах наблюдателем может быть гражданин Российской Федерации, обладающий активным избирательным правом в соответствующем субъекте РФ.

Кроме того, закон регулирует порядок отзыва члена избиркома: он осуществляется по строго определённой процедуре. Политическая партия должна внести в руководящий орган, который назначил члена комиссии, мотивированное представление об отзыве и предложение по кандидатуре нового члена комиссии. Без предложения по новой кандидатуре вопрос об отзыве члена комиссии рассматриваться не будет.