Как учесть нерабочие дни в статистической отчетности

Росстат в письме от 08.07.2020 № 07-07-2/3061-ТО объяснил, как заполнять форму № П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников» в месяцах с нерабочими днями.

Нерабочие дни с 30.03.2020 по 08.05.2020, нерабочие дни, объявленные в отдельных субъектах РФ, начиная с 11.05.2020, а также нерабочие дни 24 июня 2020 г. и 1 июля 2020 г. в случаях, когда работники фактически не работали, не включаются в количество отработанных человеко-часов.

Количество человеко-часов, отработанных работниками, осуществляющими удаленный режим работы, учитывается в графах 5, 6. В соответствии со статьей 91 Трудового кодекса работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым работником.