Для льготной ипотеки под 6,5% снижают первоначальный взнос до 15%

Первоначальный взнос по льготной ипотечной программе снизят до 15%. Это увеличит количество заемщиков, которые смогут воспользоваться ставкой 6,5%.

Правительство решило снизить размер первоначального взноса с 20 до 15% по программе льготной ипотеки, позволяющей взять жилищный кредит на новостройки под 6,5% годовых, пишут «РБК».

Глава Правительства уже подписал соответствующее постановление, однако на сайте правительства оно пока не выложено, возможно, появится сегодня.

О программе льготной ипотеки под 6,5% с возможностью взять квартиру в новостройке объявил президент в апреле, как об одной из мер по поддержке населения в период коронакризиса.

Правда, а если нет денег даже на взнос 15%? Без взноса ипотеку, конечно, пока дают, но условия для этого все строже.