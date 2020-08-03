Минфин хочет дополнительно забрать у нефтянников 200 млрд рублей

Минфин 29 июля разослал по профильным министерствам законопроект о пересмотре параметров НДД (налог на дополнительный доход). Он собирается дополнительно изъять у нефтянников около 200 млрд руб. за три года.

Разработанные поправки вызваны тем, что всего за год действия НДД бюджет, по оценке министерства, недополучил 213 млрд руб., пишет «Коммерсантъ».

НДД заработал с 2019 года как эксперимент. В ходе него налогом облагается не объем добычи (как при взимании налога на добычу полезных ископаемых, НДПИ), а финансовый результат (выручка от продажи нефти за минусом затрат). Чтобы гарантировать некий объем поступлений в бюджет, в расчет НДД включен пониженный НДПИ (примерно 60% от обычной ставки), который вычитается из налогооблагаемой базы.

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На НДД были переведены четыре группы месторождений, которые отличались выработанностью, наличием льгот и определенным географическим положением. Самой большой по объему добычи (около 26 млн тонн в год) получилась вторая группа — это месторождения, которые имели льготы по экспортной пошлине на нефть и могли переходить на НДД добровольно. В Минфине отмечают, что именно на вторую группу пришелся основной объем выпадающих доходов.

Изменения, которые предлагает Минфин, можно разделить на две части. Первая ухудшает условия НДД для всех групп месторождений — это запрет уменьшать налогооблагаемую базу более чем на 50% за счет переноса исторических убытков (раньше можно было на 100%), снижение индексации исторических убытков с 16,3% до 7% в год начиная с 2020 года, а также сокращение размера вычитаемых расходов. Так, действующую ставку расходов в размере 7,14 тыс. руб. на тонну, которая должна быть повышена до 9,52 тыс. руб. с 2021 года, предлагается оставить неизменной до 2024 года, после чего повысить только до 8,6 тыс. руб.

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Вторая часть — это ухудшение условий именно для второй группы месторождений: вместо действующих понижающих коэффициентов к НДПИ (который используется при расчете НДД) в 2021–2023 годах предлагается ввести повышающий коэффициент 1,5. Это означает, что налоговая нагрузка для месторождений второй группы будет выше, чем в действующей налоговой системе без льгот.

Эти меры, по оценке Минфина, должны принести в бюджет дополнительно 87,8 млрд руб. в 2021 году и 55,6 млрд руб. в 2022 году, прогноз на 2023 год в пояснительной записке не указан.

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В наибольшей степени могут пострадать «Газпром нефть» и «Роснефть», поскольку именно их месторождения входят во вторую группу (а также одно месторождение «Сургутнефтегаза»). Крупнейший актив, принесший бюджету потери,— Новопортовское месторождение «Газпром нефти» с добычей 7,7 млн тонн в 2019 году.

Нефтяники отказались от официальных комментариев. Но некоторые из них признают, что компании действительно получили «непредвиденную доходность» по второй группе месторождений. Они согласны, что НДД следует скорректировать и отказаться от пониженных коэффициентов по второй группе, но не понимают, почему должны компенсировать Минфину потери из-за ошибок в расчетах, допущенных самим министерством. По данным «Ъ», наиболее жесткую позицию занимает «Роснефть», которая предлагает ничего не менять.