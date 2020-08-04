Фейковые новости будет отслеживать искусственный интеллект. На это потратят 94,3 млн руб.

Роспечать предлагает создать дата-сервис на основе искусственного интеллекта для распознания фейковых новостей. На это хотят потратить 94,3 млн рублей.

Об этом говорится в письме замруководителя Роспечати Лазарева, направленного в Минкомсвязь.

Дата-сервис, или агрегатор, с помощью искусственного интеллекта сможет сопоставлять «максимальное количество фактов, относящихся к сообщению» и выявлять неверные, следует из письма.

Сервис должен учитывать авторитетность источника (например, сайты ведомств или государственных новостных агентств), время публикации, ссылки, изображения и видео. Такой механизм должен автоматизировать поиск источников или распространителей недостоверных новостей. Воспользоваться сервисом смогут как частные пользователи и организации, так и надзорные ведомства.

Создать сервис планируют к 2023 году, и затратить на него 94,3 млн руб.