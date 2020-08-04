Visa и «Яндекс.Касса» запустили сервис по переводу зарплаты на карты любых банков

Международная платежная система Visa и платежный сервис «Яндекс.Касса» запустили в России сервис для юридических лиц по переводу заработной платы сотрудников на карты любых российских банков.
В качестве идентификатора для зачисления средств может быть использован номер банковской карты.
«Решение от Visa и „Яндекс.Кассы“ позволит предоставить организациям возможность перечисления заработной платы в любой российский банк по выбору сотрудника без формирования платежных поручений, значительно сэкономив время, трудовые ресурсы и деньги. Предприятиям также больше не требуется заключать несколько зарплатных проектов с разными банками», — указано в пресс-релизе на сайте Visa.
По мнению представителя «Яндекс.Касса», новый сервис будет способствовать решению проблемы так называемого «зарплатного рабства».