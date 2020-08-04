Visa и «Яндекс.Касса» запустили сервис по переводу зарплаты на карты любых банков

Первоклассникс А я там есть ? Я живу в деревне Гадюкино. У меня трактор &qu... В сети обнаружили базу с данными 1 млн автомобилистов

kotobormot согласна, для выявления теневых фирм прокладок как раз и при... Система «Меркурий» помогает выявлять фирмы-фантомы

Над.К И в каком же это месте? Вы сами читали то, что цитировали? Т... Мелкий бизнес начал менять бухгалтеров на аутсорсеров

kotobormot по самарским реалиям если за такой объем 40 дадут уже будет ... Сколько стоит работа бухгалтера на удаленке?

StovTania Что то в этом есть...Лучше бы побольше роботов в сторительно... Предлагают ввести новый налог. Теперь на роботов

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kotobormot я вот прямо оооочень сомневаюсь что эта Юлия свои 9 лямов вл... «Мы хотели научить Мытищи пить хороший кофе»

kotobormot я так думаю что власти решили крест поставить на малом бизне... «Мы хотели научить Мытищи пить хороший кофе»

Над.К Это вот все к чему? Ответа на свой вопрос я не увидела Мелкий бизнес начал менять бухгалтеров на аутсорсеров

Незнакомка Н 2.3 Сообщать в 3х дневный срок в письменной форме ЗАКАЗЧИКУ ... Мелкий бизнес начал менять бухгалтеров на аутсорсеров

id240688308 есть два варианта: 1) обороты не позволяют работать на спец ... Бухгалтеры все еще говорят про оптимизацию НДС?

Над.К Новость написана ровно по тексту проекта. Что там изложено, ... В России хотят ввести оборотный налог

Незнакомка Н Я работаю в штате, и одновременно веду на аутсорсе несколько... Мелкий бизнес начал менять бухгалтеров на аутсорсеров