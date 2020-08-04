В Подмосковье обещают за 3 года решить проблему обманутых дольщиков

Губернатор Подмосковья попросил Путина продлить льготную ипотеку. И пообещал разобраться с проблемами обманутых дольщиков в течение 3 лет.

Эти и другие вопросы обсуждались вол время рабочей встречи.

«Сегодня в Московской области продается 130–150 квартир в день. Из них 80% — по льготной ипотеке. Поэтому, естественно, мы просим, работаем с Правительством, чтобы та мера, которую вы предложили, по льготной ипотеке, была продолжена, она сейчас пока до ноября. Если такие возможности будут, то это было бы, конечно, победой», — отметил Воробьев на встрече с президентом.

Говорили и про обманутых дольщиков.

«Мы решим проблему обманутых дольщиков, я думаю, в трехлетней перспективе, безусловно, если мы дальше будем работать с ДОМ.РФ. Мы в этом году выдадим 15,5 тыс. ключей... Всего 24 [тысячи] осталось, вот в этом году», — рассказал Воробьев.

Он напомнил, что всего в Подмосковье на сегодняшний день не решены проблемы 24,5 тыс. дольщиков. За 2000–2015 годы были решены проблемы около 104 тыс. обманутых дольщиков.

Также губернатор заверил, что сейчас риска появления новых дольщиков нет.

«Сегодня, слава богу, нет риска — я могу это с уверенностью сказать — возникновения новых обманутых дольщиков», — подчеркнул Воробьев.

По материалам «Интерфакс».