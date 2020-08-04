Налоговыми каникулами в период пандемии воспользовались лишь 2% крупных компаний

Во время коронакризиса лишь 2% крупных компаний воспользовались налоговыми каникулами. При этом, более 60% крупных компаний господдержку по налогам не получили. 97% из них ждут падения доходов, 24% будут сокращать сотрудников.

Исследование «Антикризисные меры-2020: налоговые аспекты» провело КПМГ, пишет об этом «РБК».

Как отмечается в исследовании, даже включение компаний в перечень системообразующих не дало гарантий для получения преференций. Многие не стали обращаться за помощью из-за сложной процедуры и дополнительных критериев.

К примеру, было необходимо раскрыть информацию о конечных бенефициарах и поделиться коммерческой тайной..

Опрос проводился во второй половине мая. В нем приняли участие более 60 компаний, представляющих:

энергетику,

строительство,

ИТ/телекоммуникации,

транспорт и логистику,

медицину и фармацевтику,

производство потребительских товаров,

ретейл,

химпром,

металлургию,

добычу,

и так далее.

65% из них — компании со штатом свыше 1 тыс. сотрудников, 42% — системообразующие предприятия, у 24% респондентов в группе есть компании, включенные в реестр малого и среднего бизнеса.

Большинство (76%) респондентов не входят в определенный правительством список наиболее пострадавших отраслей.