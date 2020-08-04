Люди не летят в Турцию из-за справок. А еще не хотят оказаться в обсерваторе

Спрос на туры в Турцию тормозится из-за опасений туристов попасть в обсерватор по прилету в страну и необходимости делать справку об отсутствии COVID-19 после возвращения в Россию.

Об этом сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

«Россияне не совсем понимают правила въезда в Турцию, опасаются, что у них обнаружат повышенную температуру, и тогда придется провести время в обсерваторе. Брать справки по возвращении домой тоже мало, кому хочется. Это — время, деньги, неудобства. Людям не хочется связывать отдых с хлопотами», — сказала она.

Тюрина подчеркнула, что пока не будут предприняты шаги по прояснению и упрощению условий въезда в Турцию, по-настоящему массового спроса на поездки в эту страну не будет.

«Фактор свободного въезда может оказаться решающим при выборе направления для поездки. Взрывной рост спроса на южные российские курорты начался именно после того, как власти смягчили условия въезда на них из других регионов страны. То же произошло и с Абхазией. Турция же, наоборот, при всей популярности у россиян начала подтормаживать после того, как перед ними замаячили эпидемиологические меры при въезде и выезде», — отметила эксперт.

Интересно, а кто-нибудь берет в расчет то, что люди могут просто бояться ехать куда-либо?

По материалам «Интерфакс».