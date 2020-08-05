Обновлены формы статистической отчетности по торговле и услугам

Росстат обновил формы отчетности статистического наблюдения за внутренней и внешней торговлей, туризмом, платными услугами населению и транспортом.
Приказом от 24.07.2020 № 410, в частности, утверждены следующие формы:
- ПМ-торг «Сведения об обороте оптовой торговли малого предприятия»;
- 3-ТОРГ (ПМ) «Сведения об обороте розничной торговли малого предприятия»;
- 1-КСР «Сведения о деятельности коллективного средства размещения» ;
- 1-конъюнктура «Обследование конъюнктуры и деловой активности в розничной торговле» и др.
Все квартальные и месячные формы применяются, начиная с отчетности за 2021 год.