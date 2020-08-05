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Обновлены формы статистической отчетности по торговле и услугам

Росстат обновил формы отчетности статистического наблюдения за внутренней и внешней торговлей, туризмом, платными услугами населению и транспортом.

Приказом от 24.07.2020 № 410, в частности, утверждены следующие формы:

  • ПМ-торг «Сведения об обороте оптовой торговли малого предприятия»;
  • 3-ТОРГ (ПМ) «Сведения об обороте розничной торговли малого предприятия»;
  • 1-КСР «Сведения о деятельности коллективного средства размещения» ;
  • 1-конъюнктура «Обследование конъюнктуры и деловой активности в розничной торговле» и др.

Все квартальные и месячные формы применяются, начиная с отчетности за 2021 год.

 

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