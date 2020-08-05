Расходы на Госдуму, Совфед и правительство могут урезать

Минфин предлагает урезать траты на обе палаты российского парламента. И на правительство.

При этом, вчера на «Клерке» писали о предложении Минфина увеличить траты на Презадента и его администрацию.

Расходы на Госдуму в 2021 году предлагается сократить на 377 млн руб., в 2022 году — на 576,7 млн руб., а в 2023 году — на 255,6 млн руб.

Финансирование Совета Федерации Минфин в 2021 предлагает уменьшить на 217 млн руб., в 2022 году — на 338 млн, а в 2023 году — на 178 млн руб.

Также предлагается сократить расходы на председателя правительства, на его заместителей и сотрудниколв аппарата.

По материалам «РБК».