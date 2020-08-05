В Турции резко возросло количество заражений на курортах

На турецких курортах резко возросло число случаев заражения коронавирусом. Стоит ли туда ехать?
Об этом сообщил глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа в Twitter.
«Мы впервые за долгое время видим серьезное увеличение числа заражений», — написал он и подчеркнул, что Турция приложит все силы, чтобы не допустить дальнейшего роста числа инфицированных.
Также пишут о том, что отдых несколько испортился по сравнению с тем, что было раньше.
«Мы отдыхаем в Турции уже много лет, поэтому, безусловно, есть с чем сравнить — как было раньше и как стало после введения всех ограничений из-за коронавируса. Из-за перемен в плане „все включено“ и питания приемы пищи уже не такие комфортные, как раньше — еду накладывает персонал и, если отель заполнен, то возникают существенные очереди, причем за всеми позициями меню. Приходится постоять в ожидании отдельно», — пояснила туристка.
По материалдам «Газета.ру».