В Конституцию хотят добавить государственную идеологию

Лидер «Справедливой России» Миронов предлагает поменять статью 13 Конституции. По его мнению, нельзя без государственной идеологии.

«Я считаю, что нам нужно поменять 13-ю статью Конституции и убрать из нее формулировку о том, что в Российской Федерации не допускается никакой государственной и обязательной идеологии», — заявил политик.

Пункт 2 статьи 13 Конституции гласит:

«Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной».

Миронов предложил заменить союз «или» на союз «и». «А вот, допустим, просто государственная (идеология) — почему бы и нет?» — сказал он.

Без идеологии действительно нельзя. Вот только решает ли чего в данном случае только лишь 13-я статья?

По материалам «ТАСС».