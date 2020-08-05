Яяяявный перебор: Яндекс хочет захватить финансовый рынок?

Яндекс подал в Роспатент несколько заявок на регистрацию новых торговых марок. Среди них «ЯБиржа», «ЯБрокер», «ЯВклад», «ЯКапитал», «ЯСтраховка» и другие.

Документы поступили на оформление сокращённых наименований и графических символов: «Я» и «Ya» — на них в целом будет сделан упор в обновлённом позиционировании компании.

В объёмном пакете свежих заявок упомянуты знаки финансовых Я-сервисов:

«ЯБиржа»,

«ЯБрокер»,

«ЯВклад»,

«ЯКапитал»,

«ЯСтраховка»,

«ЯСчёт»,

ЯПортфель«,

«ЯСбережения»,

«ЯСейф»,

«ЯЭквайринг»,

«ЯПеревод»,

«ЯВалюта»,

«ЯТрейд»,

«ЯАкции»,

«ЯКэш».

Платформой проекта, скорее всего, выступит ВТБ.

По материалам издания «Октагон».