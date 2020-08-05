Яяяявный перебор: Яндекс хочет захватить финансовый рынок?

Яндекс подал в Роспатент несколько заявок на регистрацию новых торговых марок. Среди них «ЯБиржа», «ЯБрокер», «ЯВклад», «ЯКапитал», «ЯСтраховка» и другие.
Документы поступили на оформление сокращённых наименований и графических символов: «Я» и «Ya» — на них в целом будет сделан упор в обновлённом позиционировании компании.
В объёмном пакете свежих заявок упомянуты знаки финансовых Я-сервисов:
- «ЯБиржа»,
- «ЯБрокер»,
- «ЯВклад»,
- «ЯКапитал»,
- «ЯСтраховка»,
- «ЯСчёт»,
- ЯПортфель«,
- «ЯСбережения»,
- «ЯСейф»,
- «ЯЭквайринг»,
- «ЯПеревод»,
- «ЯВалюта»,
- «ЯТрейд»,
- «ЯАкции»,
- «ЯКэш».
Платформой проекта, скорее всего, выступит ВТБ.
По материалам издания «Октагон».