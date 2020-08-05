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Яяяявный перебор: Яндекс хочет захватить финансовый рынок?

Яндекс подал в Роспатент несколько заявок на регистрацию новых торговых марок. Среди них «ЯБиржа», «ЯБрокер», «ЯВклад», «ЯКапитал», «ЯСтраховка» и другие.

Документы поступили на оформление сокращённых наименований и графических символов: «Я» и «Ya» — на них в целом будет сделан упор в обновлённом позиционировании компании.

В объёмном пакете свежих заявок упомянуты знаки финансовых Я-сервисов:

  • «ЯБиржа»,
  • «ЯБрокер»,
  • «ЯВклад»,
  • «ЯКапитал»,
  • «ЯСтраховка»,
  • «ЯСчёт»,
  • ЯПортфель«,
  • «ЯСбережения»,
  • «ЯСейф»,
  • «ЯЭквайринг»,
  • «ЯПеревод»,
  • «ЯВалюта»,
  • «ЯТрейд»,
  • «ЯАкции»,
  • «ЯКэш».

Платформой проекта, скорее всего, выступит ВТБ.

По материалам издания «Октагон».

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