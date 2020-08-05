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Росстат обновил формы отчетности по зарплате и работникам на 2021 год

Росстат приказом от 24.07.2020 № 412 утвердил 14 форм статистической отчетности, касающихся зарплаты и работников.

Годовые формы (сдаются начиная с отчетности за 2020 год):

  • 1-Т (условия труда) «Сведения о состоянии условий труда и компенсациях на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»;
  • 1-Т «Сведения о численности и заработной плате работников».
Квартальные формы (начиная с 1 квартала 2021):

  • ЗП-здрав «Сведения о численности и оплате труда работников сферы здравоохранения по категориям персонала»;
  • ЗП-культура «Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала»;
  • ЗП-образование «Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала»;
  • ЗП-наука «Сведения о численности и оплате труда работников организаций, осуществляющих научные исследования и разработки, по категориям персонала»;
  • ЗП-соц «Сведения о численности и оплате труда работников сферы социального обслуживания по категориям персонала»;
  • П-4 (НЗ) «Сведения о неполной занятости и движении работников».
Ежемесячные в 2021 году:

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  • П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников»;
  • 1-З «Анкета выборочного обследования рабочей силы»;
  • 1-ПР «Сведения о приостановке (забастовке) и возобновлении работы трудовых коллективов»;
  • 3-Ф «Сведения о просроченной задолженности по заработной плате» (с отчета на 1 февраля 2021 года).
Также введены две периодические формы:

  • 1-Т (проф)  «Сведения о численности и потребности организаций в работниках по профессиональным группам» (раз 2 года за четные годы);
  • 1-кадры «Сведения о подготовке (профессиональном образовании и профессиональном обучении) и дополнительном образовании работников организаций» (раз в 3-4 года).
 

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