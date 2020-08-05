Росстат обновил формы отчетности по зарплате и работникам на 2021 год

Вы сами придумали какое-то обобщение, сами придумали вопрос,...
как вы всех утомили своей не умностью и отвяжитесь от меня и...
Так статья про кредиты, а не про субсидии. Там другие правил...
Что делать в ситуации, когда Сбербанк отказывает в кредите с...
Евгения, вы меня правда утомили. Поэтому я отступлю от своих...
Правительство наше в тихой панике, что то делать надо, ибо у...
Делаю точно также, как вы и кстати заметил, там куда я иду п...
Добрый день, подскажите, вы пишете : "Обратите внимание...
Так конституцию уже приняли. Из за Миронова всё по новой ...
При нормативе 90% "вычитаемого" НДС, налог с оборо...
Как ни странно, но не все бухгалтера занимаются регистрацией...
Дорога ДО и ПОСЛЕ школы-вот вам и 100% контактность.
да давно уже пора сделать клуб плательщиков НДС, т.е. фирма ...
Согласна, а "Кормовая база" - вообще за гранью мо...
Нам приходило на сотрудницу с пособием (50 руб) до 3х лет. Т...
Что за касса-то такая золотая?
Я в малом бизнесе. Торгую и пивом и молоком. Конечно, тяжело...
Не-не, есть нормальные варианты. Я сама долго искала, чтоб с...
О себе они подумали (уже карманы набили). Интересно какую п...
Если человек работает бухгалтером, а ему в этой статье объяс...
В России нет осталось больше проблем, только фейк-ньюс.
По большому счету это требования для галки, мол работу ведём...
надеюсь подобного рода решения поумерят жадность этих акул б...
А Аэрофлот - это Родина? А суд, который вынес указанное реше...
в СССР за 70 лет справились с безграмотностью населения и ма...
Если как сейчас пускать гасторбайтеров, которые в своей масс...
Вот этот закон и добьет малый бизнес...
все правильно. специалистов не хватает и поэтому предприятия...
Я вам предложила прочитать мое сообщение. Но вы или не понял...
Однако мне все нотариусы коньяк должны пожизненно, так как п...
Бухкамера - это двусмысленно. Клерки предлагайте свои вариа...
По вопросу повышения МРОТ до нормального уровня смотреть над...
Да. Это правда. Когда человек не понимает другого - с ним н...
Государству. Например, ВЭБ. Или тот же Ростех. Тебе от этого...