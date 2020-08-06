Внимание! Р11001, Р24001, Р26001 и другие регистрационные бланки скоро поменяются

Опубликован текст будущего приказа ФНС «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств».

Речь идет о следующих бланках:

форма № Р11001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании»;

форма № Р12003 «Уведомление о начале процедуры реорганизации»;

форма № Р12016 «Заявление о государственной регистрации в связи с завершением реорганизации юридического лица (юридических лиц)»;

форма № Р13014 «Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц»;

форма № Р15016 «Заявление (уведомление) о ликвидации юридического лица»;

форма № Р16002 «Заявление о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращения унитарного предприятия или учреждения»;

форма № Р17001 «Сообщение сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года»;

форма № Р18002 «Заявление (уведомление) о государственной регистрации международной компании;

форма № Р21001 «Заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя»;

форма № Р24001 «Заявление о внесении изменений в сведения об индивидуальном предпринимателе, содержащиеся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей»;

форма № Р26001 «Заявление о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя»;

форма № Р24002 «Заявление о внесении изменений в сведения о крестьянском (фермерском) хозяйстве, содержащиеся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей;

форма № Р26002 «Заявление о государственной регистрации прекращения крестьянского (фермерского) хозяйства».

Например, в форме Р11001 появится пункт, который заполняется в отношении ООО в случае, если оно будет действовать на основании типового устава. В поле, состоящем из двух знакомест, проставляется номер типового устава, утвержденного приказом МЭР от 01.08.2018 № 411.

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Отметим, из-за того, что ФНС до сих пор не поменяли регистрационные бланки, применять типовые уставы практически невозможно.

Наконец-то, спустя годы, это недоразумение будет устранено.

Одновременно с принятием этого документа будут отменены Приказы ФНС от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@, от 09.06.2014 № ММВ-7-14/316@.

Отметим, после опубликования уведомления о разработке данного приказа, в ФНС поступил ряд предложений, в том числе относительно указания в регистрационных формах адресов учредителей и ИП:

1) Самая частая проблема при заполнении всех указанных в этом проекте форм — это использование ФИАС-адресов для данных паспортов учредителей, участников обществ и товариществ, а также ФИАС-данных по ИП. Зачастую эти данные трудно заполнить, потому что формат презентации данных на портале https://fias.nalog.ru/ не соответствует ожидаемому формату заполнения данных во всех абсолютно формах. Поскольку данные о фактических адресах проживания администрируются ФМС и передаются в ФНС методом электронного взаимодействия, предлагаю данные об адресах физических лиц упразднить во всех формах. Предлагаю ФНС подгружать такие сведения автоматически по номеру ИНН физлица, который сейчас и так указывается во всех формах номер Р......

2) Зачастую сведения об органе, выдавшем паспорт или иной документ представляются в виде очень длинного наименования без использования стандартизированных сокращений и одновременно указывается код органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность. Предлагаю упразднить введение наименование такого органа и оставить в формах только код органа, выдавшего документ удостоверяющий личность. В случае, если орган, выдавший документ, удостоверяющий личность расположен за пределами территории РФ, то добавить реквизит «особый орган выдавших документ» и тогда просить заявителя заполнить название такого органа словами. 📌 Реклама Отключить

3) Предлагаю упразднить параметр «пол» и брать его из данных ФМС методом электронного взаимодействия.

4) Заявления не предусматривают нюансов в части сложных адресов ООО, нет возможности внести сложный адрес с большим кол-вом символов, при этом инспекции отказывают в регистрации в случае указания неполного адреса.