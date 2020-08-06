Сбербанк может начать выпуск цифровой валюты, привязанной к рублю

Сбербанк может начать выпуск цифрового токена, привязанного к котировкам рубля.

Об этом сказал директор дивизиона «Транзакционный бизнес» компании Сергей Попов.

«С точки зрения банка, для нас также интересно. Наверное, мы можем выпустить на основании того закона, который был принят, токен, который мы можем привязать к рублю, такой соответствующий стейблкоин, который может стать основой, инструментом расчетов за некоторые другие цифровые финансовые активы», — сказал Попов в ходе онлайн-дискуссии «Цифровые финансовые активы на практике».

Решение о выпуске токена будет принято «в ближайшее время», уточнили в компании. Ее представитель отметил, что Сбербанк учитывает пожелания своих клиентов, а также вступление 1 января 2021 г. в силу года закона «о ЦФА».

По материалам «РБК».