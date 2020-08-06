Сколько добавили к пенсии работающим пенсионерам с 1 августа. Спойлер: не очень много

С 1 августа 2020 года произведен перерасчет размеров страховых пенсий пенсионерам, которые работали в 2019 году.

На их лицевые счета поступали страховые взносы, которые будут учитываться в размере пенсии с августа этого года.

Напомним, Федеральным законом «О страховых пенсиях» от 28.12.2013 № 400-ФЗ установлено ограничение при перерасчете страховой пенсии:

максимальная сумма увеличения не может превышать 3-х баллов.

То есть даже если пенсионер получал большую зарплату, за него платили много взносов, что соответствует, например, 8 пенсионным баллам, при перерасчете пенсии учтется только 3 балла. Остальные 5 – вникуда.

Кроме того, действует и ограничение по стоимости балла. Все зависит от года выхода на пенсию и связано с отсутствием индексации для работающих пенсионеров.

В 2020 году 1 балл стоит 93 рубля. Но если человек является пенсионером с 2015 года и по сей день работает, то для него 1 балл стоит 71,41 руб.

Как пояснили в ПФР, для работающих с 2015 по настоящее время граждан максимальная сумма увеличения составит 214 руб. 23 коп. (3 * 71,41 – стоимость одного индивидуального пенсионного коэффициента), для уже неработающих граждан – 279 руб. (3 * 93,00).