Мишустин объявил о создании правкомиссии по русскому языку для экспертизы правил орфографии и пунктуации

В России по поручению президента Владимира Путина будет создана правкомиссия по русскому языку. Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

В задачи комиссии войдет проведение экспертизы правил русской орфографии и пунктуации, пояснил премьер. Она также разработает концепцию государственной языковой политики и определит единые требования к созданию словарей, справочников и грамматик, содержащих нормы современного русского литературного языка.

Мишустин отметил, что «важной частью работы комиссии должен быть вопрос повышения уровня подготовки специалистов, в первую очередь тех, чья деятельность связана с профессиональным использованием языка».