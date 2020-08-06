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Мишустин объявил о создании правкомиссии по русскому языку для экспертизы правил орфографии и пунктуации

В России по поручению президента Владимира Путина будет создана правкомиссия по русскому языку. Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

В задачи комиссии войдет проведение экспертизы правил русской орфографии и пунктуации, пояснил премьер. Она также разработает концепцию государственной языковой политики и определит единые требования к созданию словарей, справочников и грамматик, содержащих нормы современного русского литературного языка.

Мишустин отметил, что «важной частью работы комиссии должен быть вопрос повышения уровня подготовки специалистов, в первую очередь тех, чья деятельность связана с профессиональным использованием языка».

В 2013-2018 гг. при правительстве действовал Совет по русскому языку. Сейчас существует президентский Совет по русскому языку.

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