Изменят форму заявления для регистрации безработных

Как известно, до конца 2020 года службы занятости работают в дистанционном режиме.
Приказом Минтруда № 192н от 09.04.2020 утверждена форма заявления о предоставлении услуги по содействию в поиске работы в электронной форме.
Подать такое заявление в ЦЗН можно подать через портал госуслуг или личный кабинет на портале «Работа в России».
Сегодня опубликован проект поправок в вышеназванный приказ. Форма заявления изменится.
Теперь там появится новая строка, где надо будет ставить отметку:
«Готов к переезду» «Вместе с членами семьи».