Изменят форму заявления для регистрации безработных

Как известно, до конца 2020 года службы занятости работают в дистанционном режиме.

Приказом Минтруда № 192н от 09.04.2020 утверждена форма заявления о предоставлении услуги по содействию в поиске работы в электронной форме.

Подать такое заявление в ЦЗН можно подать через портал госуслуг или личный кабинет на портале «Работа в России».

Сегодня опубликован проект поправок в вышеназванный приказ. Форма заявления изменится.

Теперь там появится новая строка, где надо будет ставить отметку: