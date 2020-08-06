Снижение ставки по ипотеке до 7,5% прогнозируют к концу года

Генеральный директор «ДОМ.РФ» Мутко прогнозирует снижение ставки по ипотеке до 7.5% к концу года.

Об этом он сказал на встрече с президентом.

«Сегодня, если взять в целом, мы с Вами ставили задачу в нацпроекте — 8,7% в среднем в этом году должна быть ипотечная ставка, думаю, что в конце года у нас в среднем будет где-то 7,5% в целом с учетом льготных ипотек, и уже рыночные где-то 8,4», — сказал Мутко.

Также он отметил, что сейчас 90% ипотечного кредитования приходятся на льготную ипотеку 6,5%.

«Более 57 банков по этой программе нам подали заявки где-то на 1 трлн рублей. Уже до 400 тысяч заявок подано гражданами, на 80 тысяч уже выплачено», — подчеркнул Мутко.

По итогам года, по его словам, в стране будет выдано 1,2-1,3 млн ипотечных кредитов.

По материалам «Интерфакс».