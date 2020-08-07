Модернизация самортизированного ОС амортизируется сама по себе

На основании пункта 2 статьи 257 НК первоначальная стоимость основных средств изменяется в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации соответствующих объектов и по иным аналогичным основаниям.

Положения данной нормы распространяются и на случаи, когда ОС полностью самортизировано, считают в Минфине.

Таким образом, если ОС полностью самортизировано и проведена его модернизация, первоначальная стоимость такого ОС в целях налогового учета увеличивается на стоимость проведенной модернизации.

При этом если срок полезного использования в отношении такого ОС не был увеличен, то стоимость произведенной модернизации будет амортизироваться по тем нормам, которые были определены при введении этого ОС в эксплуатацию.

Такие разъяснения Минфин дает в письме № 03-03-06/1/60600 от 13.07.2020.