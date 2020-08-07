Проверок бизнеса стало в два раза меньше. Но от этого никто не пострадал

В первом полугодии 2020-го контрольно-надзорные органы проверяли бизнес в два раза реже.

Наиболее активные проверяющие — МЧС, Роспотребнадзор, Роструд и Ростехнадзор, следует из отчета Минэкономразвития, с которым ознакомились «Известия». В общей сложности за первые шесть месяцев 2020 года они провели 324 тыс. мероприятий — 97% от общего количества. МЧС инспектировало организации на 53% реже по сравнению с январем-июнем 2019-го, Роспотребнадзор — на 48%, Роструд — на 33% и Ростехнадзор — на 41%.

Контрольно-надзорные органы в сумме провели 332 тыс. проверок за первые полгода 2020-го, годом ранее — 612 тыс. При этом федеральные структуры «сбавили обороты» менее существенно, чем муниципальные. Первые провели 252 тыс. инспекций, что на 42% ниже, чем годом ранее. Вторые проверили бизнес 70 тыс. раз, что на 53% меньше, чем за первую половину 2019-го.

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В министерстве такую разницу в динамике пояснили тем, что федеральные органы по сравнению с муниципальными имеют больше прав на проведение внеплановых инспекций.

Главная причина снижения частоты проверок — мораторий на их проведение, сообщается в обзоре Минэка. При этом в министерстве подчеркнули, что ослабление контроля не привело к учащению инцидентов в организациях. Это должно простимулировать органы реформировать подходы к проверкам: переходить преимущественно к профилактической работе, а также к бесконтактным методам контроля.

В Ростехнадзоре признали, что аварийность на предприятиях не возросла на фоне снижения количества инспекций. Однако в ведомстве не увидели взаимосвязи между ослаблением контроля и снижением числа инцидентов. Там отметили, что подавляющее число опасных производственных объектов в период действия ограничительных мер продолжали эксплуатироваться, однако с гораздо меньше интенсивностью.

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В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что количество инспекций сократилось из-за распоряжения правительства не проводить досмотры, за исключением особых случаев. В будущем контрольно-надзорные мероприятия будут проводиться в соответствии с действующим законодательством, добавили там.

В «Опоре России» отметили, что несмотря на то, что проверки общепита были прекращены, он продолжал работать на вынос и никто при этом не отравился.

Однако на смену традиционным инспекциям пришли досмотры соблюдения бизнесом антиэпидемических требований. Только в Москве ретейлу выписали штраф за отсутствие масок и перчаток на 300 млн рублей.