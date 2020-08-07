Жалобу в налоговые органы теперь можно направить по телекоммуникационным каналам связи

Проект по подаче жалоб и получения решений по ним с помощью ТКС распространен на всю страну, сообщает пресс-служба ФНС.

Запущенный 1 мая 2020 года пилотный проект успешно прошел тестирование в Москве, Санкт-Петербурге, Волгоградской и Нижегородской областях, Республике Алтай, а также на базе межрегиональных инспекций ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 2 и по Сибирскому федеральному округу.

Направить такую жалобу по ТКС могут юридические лица, ИП и иные физические лица, у которых есть программное обеспечение, предоставляемое операторами ЭДО. Так, можно обжаловать решение налогового органа, вынесенное по результатам проверки, налоговое уведомление, требование об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафов, процентов и иные документы, а также действия (бездействие) должностных лиц налоговых органов.

Порядок позволяет в удобном формате внести все необходимые данные и информацию, которые предусмотрены статьей 139.2 НК РФ, жалоба в обязательном порядке подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью.

Кроме того, новый порядок позволяет заявителям оперативно получать ответную информацию от налогового органа: сведения о продлении срока рассмотрения жалобы и решение по ней, извещение о времени и месте рассмотрения жалобы, информацию о приостановлении или об отказе в приостановлении исполнения решения инспекции.