Банки протестируют автоматические списание денег со счетов клиентов по запросу получателя

Банки протестируют новый способ безналичных платежей — деньги будут списываться напрямую с банковского счета плательщика по запросу получателя. Он не будет требовать дополнительного подтверждения перевода от клиента, который должен дать свое согласие заранее один раз.

Сервис будет пилотироваться на площадке, созданной ЦБ Ассоциации «ФинТех» (АФТ) в рамках развития технологии открытых программных интерфейсов (Open API), пишет РБК. Его можно будет использовать при оплате услуг ЖКХ, платежей по кредитам, подписок и т.п..

Клиент-получатель сможет в личном кабинете выставить платежное требование плательщику, который ранее дал согласие на списание средств. Банк проверит условия и наличие согласия, и, если все в порядке, переведет средства.

Воспользоваться сервисом смогут как физические, так и юридические лица.

АФТ уже разослала банкам приглашения для участия в тестировании и создает рабочую группу, сообщила глава АФТ. Идеей заинтересовались ВТБ, «Открытие», Промсвязьбанк, QIWI, СКБ-Банк, Совкомбанк и Абсолют-банк.