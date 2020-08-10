⚡ Медработникам, борющимся с коронавирусом, стаж засчитают день за два

Медработникам, занятым в борьбе с коронавирусом, стаж будет начисляться по системе «день за два». Об этом сказал Мишустин.

«Для медицинских работников, которые лечат пациентов с коронавирусом и подозрением на него, устанавливаем особый порядок исчисления пенсионного стажа. Один день помощи больным в стаж будет засчитываться как два рабочих дня», — сказал он на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Действовать эта норма будет с 1 января до конца сентября текущего года.

«Благодаря этому решению каждый год около четырех тысяч врачей и других медицинских работников смогут досрочно выйти на пенсию. На ее выплаты, по предварительным оценкам, ежегодно потребуются дополнительные 325 миллионов рублей. Такие средства на это в бюджете предусмотрены», — заключил он.

По материалам с сайта Правительства.