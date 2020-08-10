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До 15 августа можно подать заявление на судсидию по профилактике коронавируса

Направить заявление на получение субсидии по профилактике коронавирусной инфекции можно до 15 августа, напоминают налоговики Санкт-Петербурга.

Правила предоставления субсидии утверждены Постановлением Правительства РФ от 02.07.2020 № 976.

Субсидия предоставляется единоразово на безвозмездной основе в целях частичной компенсации затрат получателей субсидии, связанных с осуществлением ими деятельности в условиях ухудшения ситуации в результате распространения коронавирусной инфекции.

Получить субсидию могут субъекты малого и среднего предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации, отвечающие определенным условиям, к которым, в частности, относятся:

  • организация или ИП по состоянию на 10 июня 2020 года включены в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, ведут деятельность в отраслях российской экономики, требующих поддержки для проведения мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции или входят в перечень объектов туристской индустрии (гостиницы, горнолыжные трассы, пляжи);
  • получатель субсидии – некоммерческая организация по состоянию на 1 июля 2020 года включен в реестр некоммерческих организаций, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения коронавирусной инфекции;
  • получатель субсидии не находится в процессе ликвидации, банкротства, не принято решение об исключении из ЕГРЮЛ, ИП не прекратил предпринимательскую деятельность и не снят с учета в налоговых органах;
  • по состоянию на 1 июня 2020 года отсутствует недоимка по налогам и страховым взносам, в совокупности превышающая 3000 рублей.

Заявление на получение субсидии по форме согласно приложению № 2 к Правилам можно направить в налоговый орган по месту нахождения организации (месту жительства индивидуального предпринимателя) до 15 августа 2020 года включительно:

  • по телекоммуникационным каналам связи;
  • через интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица (индивидуального предпринимателя)»;
  • в виде почтового отправления.

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