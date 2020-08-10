Кипр согласился на российские условия по налогам. Очередь за Нидерландами

В рамках переговоров Республика Кипр согласилась на условия Российской Федерации по внесению изменений в Российско-кипрское соглашение об избежании двойного налогообложения в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов.

Об этом сообщает российский Минфин на своем сайте.

Ратификация протокола должна состояться до конца 2020 года, и он вступит в силу с 1 января 2021 года.

«Так как сегодня состоялось парафирование протокола, мы останавливаем процесс денонсации соглашения. В ближайший месяц мы также планируем завершить переговоры с Люксембургом и Мальтой на тех же условиях, что мы предложили Кипру», — прокомментировал замглавы Минфина Алексей Сазанов.

Также Россия ожидает официального ответа от Нидерландов на направленные предложения о пересмотре налогового соглашения в ближайшие недели. Если Нидерланды согласятся вести переговоры, то им будут предложены те же условия, что и Республике Кипр.