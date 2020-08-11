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Количество малых и средних предприятий за месяц упало больше, чем на 460 тысяч

Число индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, входящих в реестр малого и среднего бизнеса, сократилось за месяц на 7,6%, или 461,9 тыс, следует из данных Единого реестра субъектов МСП, публикуемого Федеральной налоговой службой.

По состоянию на 10 августа 2020 г. количество субъектов малого и среднего бизнеса составило 5,6 млн, 10 июля данный показатель был на уровне 6,05 млн. Анализ данных реестра опубликовали «Ведомости».

Из 5,6 млн существующих в России компаний малого и среднего бизнеса, 3,3 млн составляют ИП, остальные 2,3 млн — юридические лица. Число ИП за указанный период сократилось на 214,3 тыс., число юрлиц на 247,5 тыс.

При этом количество работников, занятых в малом и среднем бизнесе, выросло за отчетный период на 251 тыс. до 15,52 млн человек.

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Больше всего сокращение наблюдается среди микропредприятий (годовая выручка до 120 млн руб., число работников не превышает 15 человек) — на 459,7 тыс. Еще на 3,4 тыс. сократилось число малых предприятий (выручка не более 800 млн в год, число работников не превышает 100 человек).

Количество средних компаний (годовая выручка до 2 млрд руб., число сотрудников не превышает 250 человек), наоборот, увеличилось впервые с августа 2018 г. на 497 — до 17 562.

Также, согласно данным реестра МСП, наблюдается и значительное снижение числа компаний за год — на 246,8 тыс. по сравнению с данными на 10 августа 2019 г. Число ИП сократилось на 115,9 тыс., а число юрлиц — почти на 131 тыс.

По мнению представителя «Опоры России» сокращение микробизнеса может быть связано с переходом в статус плательщиков налога для самозанятых. А увеличение количества работников говорит о правильности и своевременности решений о снижении страховых взносов, выплаты прямых субсидий на МРОТ работников, налоговых каникулах и реструктуризации кредитов.

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