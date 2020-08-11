Количество малых и средних предприятий за месяц упало больше, чем на 460 тысяч

Число индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, входящих в реестр малого и среднего бизнеса, сократилось за месяц на 7,6%, или 461,9 тыс, следует из данных Единого реестра субъектов МСП, публикуемого Федеральной налоговой службой.

По состоянию на 10 августа 2020 г. количество субъектов малого и среднего бизнеса составило 5,6 млн, 10 июля данный показатель был на уровне 6,05 млн. Анализ данных реестра опубликовали «Ведомости».

Из 5,6 млн существующих в России компаний малого и среднего бизнеса, 3,3 млн составляют ИП, остальные 2,3 млн — юридические лица. Число ИП за указанный период сократилось на 214,3 тыс., число юрлиц на 247,5 тыс.

При этом количество работников, занятых в малом и среднем бизнесе, выросло за отчетный период на 251 тыс. до 15,52 млн человек.