Факторинг стал популярнее из-за кризиса

Крупные предприятия начали изменять договорные отношения с поставщиками, сдвигая оплату поставок на 2021 год. Контрагентам предлагается воспользоваться факторингом, что приводит к массовому притоку новых клиентов в сегмент.

Например, «Газпром нефть» приняла решение об использовании факторинга для поддержки нефтесервисных компаний, пишет «Коммерсантъ». Продавец услуг получает оплату в установленный срок от банка, а покупатель возмещает средства банку с отсрочкой платежа. Такие инструменты позволяют сохранить работоспособность подрядчиков и в перспективе максимально быстро восстановить объемы добычи, объяснялось в корпоративном журнале компании.

По итогам 2020 года Альфа-банк ожидает прироста рынка факторинга в пределах 10%, до 900 млрд руб. Такой рост будет обеспечен исключительно увеличением отсрочек поставщикам, говорит представитель банка.

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Факторинг традиционно «выстреливает» в кризисные периоды, подтверждает исполнительный директор Ассоциации факторинговых компаний (АФК) Дмитрий Шевченко. По итогам третьего квартала члены ассоциации ожидают роста рынка вплоть до 50% к предыдущему кварталом. Активнее стали прибегать к инструменту факторинга и сети непродуктового ритейла: период реализации их продукции значительно увеличился из-за закрытия магазинов и снижения доходов населения, поясняет эксперт.

Впрочем, не все так оптимистично смотрят на ближайшие перспективы отрасли. В 2021 году может произойти резкое падение рынка, когда оплаты поставщикам все же пройдут, а новые программы модернизации и крупные инвестпрограммы будут приостановлены.