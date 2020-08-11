В реестр МСП внесены сведения об ООО с участием общественных объединений инвалидов

В Реестр МСП впервые внесены сведения об обществах с ограниченной ответственностью, участниками которых являются общероссийские общественные объединения инвалидов или их отделения. Это позволит таким предприятиям использовать преференции, предусмотренные для поддержки малого и среднего бизнеса.

Также в реестре обновилось число субъектов МСП, сообщает пресс-служба ФНС. В этом году оно составило 5,6 млн: 2,3 млн юридических лиц и 3.3 млн индивидуальных предпринимателей.

Единый реестр МСП обновляется ежегодно 10 августа на основе сведений о доходах и среднесписочной численности работников компаний и ИП, данных Единого государственного реестра юридических лиц, Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей и информации от других государственных органов и уполномоченных организаций. В 2020 году из-за пандемии реестр сформирован с учетом перенесенных сроков представления налоговой отчетности.