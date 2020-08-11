Правила орфографии у нас будет утверждать правительство. Ай да Мишустин, ай да!

Утверждать списки грамматик, словарей и справочников, содержащих нормы современного русского литературного языка, будет правительство, а не профильное министерство. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Также правительство будет утверждать правила орфографии и пунктуации. Предполагается, что все решения будут приниматься на основе рекомендаций правительственной комиссии по русскому языку. О ее создании подписано отдельное постановление.

В задачи комиссии войдут:

анализ и совершенствование действующих норм русского языка;

совершенствование правил русской орфографии и пунктуации;

выявление проблем сохранения и защиты русского языка;

мониторинг состояния языков народов России;

экспертиза словарей и грамматик и разработка требований к их составлению.

Руководитель комиссией будет министр просвещения Сергей Кравцов.

Ранее правила русского языка и списки рекомендованных словарей и грамматик утверждало Минобрнауки, а после его разделения в 2018 году — Министерство просвещения.