Правила орфографии у нас будет утверждать правительство. Ай да Мишустин, ай да!

Утверждать списки грамматик, словарей и справочников, содержащих нормы современного русского литературного языка, будет правительство, а не профильное министерство. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Также правительство будет утверждать правила орфографии и пунктуации. Предполагается, что все решения будут приниматься на основе рекомендаций правительственной комиссии по русскому языку. О ее создании подписано отдельное постановление.
В задачи комиссии войдут:
- анализ и совершенствование действующих норм русского языка;
- совершенствование правил русской орфографии и пунктуации;
- выявление проблем сохранения и защиты русского языка;
- мониторинг состояния языков народов России;
- экспертиза словарей и грамматик и разработка требований к их составлению.
Руководитель комиссией будет министр просвещения Сергей Кравцов.
Ранее правила русского языка и списки рекомендованных словарей и грамматик утверждало Минобрнауки, а после его разделения в 2018 году — Министерство просвещения.